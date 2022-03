Krieg in der Ukraine: Premier League stoppt Ausstrahlung von Spielen in Russland London (dpa) - Die Fußballspiele der englischen Premier League werden in Zukunft nicht mehr in Russland gezeigt. Die englische Spitzenliga reagiert damit auf...

t-online.de vor 3 Stunden - Sport





Krieg in der Ukraine: Premier League stoppt Ausstrahlung von Spielen in Russland Die Fußballspiele der englischen Premier League werden in Zukunft nicht mehr in Russland gezeigt. Die englische Spitzenliga reagiert damit auf den russischen...

abendblatt.de vor 3 Stunden - Top