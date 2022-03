Russisches Militärgerät im Ukrainekrieg ist häufig mit einem weißen »Z« markiert. Nun prangt das Zeichen zunehmend an Autos von Putin-Anhängern. Was der...

Invasion: Ukraine-Krieg: Was bedeutet die weiße Aufschrift "Z"? Auf vielen russischen Panzern ist der weiße Buchstabe Z zu sehen, immer mehr Menschen in Russland nutzen das Zeichen. Was bedeutet es?

abendblatt.de vor 2 Tagen - Top