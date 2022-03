Die Welt schaut voller Hoffnung in die Türkei – und wird bitter enttäuscht. Die Außenminister von Russland und der Ukraine kommen sich keinen Schritt...

Den Haag (dpa) - Zum ersten Mal seit der Invasion in die Ukraine muss sich Russland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag wegen...

Berlin (dpa) - Als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine hat nun auch der Handball-Weltverband IHF mit Konsequenzen für Russland und dessen...