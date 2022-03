Deutschland Germany Nach 0:2 in Mönchengladbach: Hertha BSC trennt sich von Trainer Tayfun Korkut https://t.co/Or4itxk9FB https://t.co/QSgIkmztVb vor 12 Minuten SPODY24Seven Hertha BSC trennt sich von Trainer Tayfun Korkut https://t.co/QWuq45rojm vor 51 Minuten Aprizion Deutschland News 1 Hertha BSC trennt sich von Trainer Tayfun Korkut - "Setzen auf die positiven Effekte eines Neuanfangs" #AprizionDE… https://t.co/Pl3oDlE4V7 vor 58 Minuten Frankfurter Allgemeine Durch die fünfte Niederlage in Serie ist @HerthaBSC auf den vorletzten Tabellenplatz abgestürzt. Nun verkündet Gesc… https://t.co/nPjlG8Jyte vor 59 Minuten Juergen Wagner RT @derspiegel: Fünf Niederlagen in Folge, ein direkter Abstiegsplatz: Tayfun #Korkut hat es nicht geschafft, Hertha BSC zu stabilisieren.… vor 1 Stunde Ludwig Tieck Hertha und die Regierung, kommt aus Berlin eigentlich nur noch Schrott ? Hertha BSC trennt sich von Trainer Tayf… https://t.co/L6V495Bpbb vor 1 Stunde