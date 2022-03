14.03.2022 ( vor 6 Stunden )

Am 20. März sollen tiefgreifendere Corona- Maßnahmen wegfallen. Aus verschiedenen Bereichen kommt Kritik am Regierungsentwurf für die künftigen Regeln . Die Virologin Melanie Brinkmann plädiert etwa für die Beibehaltung der Maskenpflicht in Innenräumen.