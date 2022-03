Reiner Grißhammer RT @netzfrauen: Diese mutige Frau ist #MarinaOvsyannikova. Sie hielt in Russlands wichtigste Nachrichtensendung ein Schild, auf dem stand:… vor 38 Minuten Torsten Christoph RT @petra_parkschaf: Marina Ovsyannikova. Eine unglaublich mutige Frau. Sie unterbrach eine Sendung im russ. TV, um die Wahrheit zu sagen ü… vor 38 Minuten mawi RT @netzfrauen: Diese mutige Frau ist #MarinaOvsyannikova. Sie hielt in Russlands wichtigste Nachrichtensendung ein Schild, auf dem stand:… vor 2 Stunden siegersiebfried RT @DonProletarus: Was für eine mutige Frau! In den Nachrichten des russischen Staats TV gegen den #Krieg zu protestieren! Befürchte nur da… vor 2 Stunden DeinAyurvedaNet2 RT @oliverbbb: Mutige Aktion einer Mitarbeiterin im russischen Staatsfernsehen. In der Nachrichtensendung hält sie ein Plakat hoch mit der… vor 2 Stunden Rainer Schwarzenthal RT @MLingenfelser: Mutige Frau stürmt Hauptnachrichtensendung in #Russland mit Plakat: „Stoppt den Krieg, glaubt nicht die Propaganda, sie… vor 3 Stunden