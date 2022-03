Alexander Hold: Wie der TV-Richter an die Spitze des Landtags kam Erst Richter, dann Fernsehrichter, dann Vizepräsident des bayerischen Landtags – Alexander Hold fühlt sich wohl als Sitzungsleiter und entdeckt dabei...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland





Kein russisches Gas mehr - was dann? Der Krieg in der Ukraine hat zu einem Umdenken geführt: Deutschland will möglichst schnell von Russlands Energielieferungen unabhängig werden. Doch wie geht...

tagesschau.de vor 1 Woche - Top