Burkhard Bartnick RT @SZ_Sport: Robert Lewandowski nimmt Angebote an, Kingsley Coman versucht es mit Gewalt, Tanguy Nianzou überzeugt vorne und Dayot Upameca… vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek FC Bayern in der Einzelkritik: Lewandowski nimmt Angebote an https://t.co/GZ4HJ02P3K vor 2 Stunden Klaus-D. Sedlacek FC Bayern in der Einzelkritik: Lewandowski nimmt Angebote an https://t.co/SDBZ1p2nwr vor 2 Stunden Christian Brey RT @SZ_TopNews: Robert Lewandowski nimmt Angebote an, Kingsley Coman versucht es mit Gewalt, Tanguy Nianzou überzeugt vorne und Dayot Upame… vor 2 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND FC Bayern in der Einzelkritik: Lewandowski nimmt Angebote an #123INFO https://t.co/8oS5VYIhjQ vor 2 Stunden SZ Top-News Robert Lewandowski nimmt Angebote an, Kingsley Coman versucht es mit Gewalt, Tanguy Nianzou überzeugt vorne und Day… https://t.co/K4Shbi64va vor 2 Stunden