21.03.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Lage in Mariupol verschlechtert sich, die Bevölkerung leidet. Am Montag forderte Russland die Ukraine auf, die Hafenstadt aufzugeben. Doch die Kämpfe gehen weiter.