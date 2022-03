21.03.2022 ( vor 5 Stunden )

Ein Gericht in Moskau hat den Facebook-Mutterkonzern Meta als "extremistisch" eingestuft und dessen Plattformen Facebook und Instagram verboten. Das Vorgehen ist Teil der Bemühungen Moskaus, in Russland verfügbare Informationen über das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine zu kontrollieren.