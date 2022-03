23.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Russlands Präsident will Erdgas künftig nur noch in Russlands Präsident will Erdgas künftig nur noch in Rubel abrechnen – eine Reaktion auf die harten Wirtschaftssanktionen. Der Westen steht vor einer heiklen Entscheidung. 👓 Vollständige Meldung