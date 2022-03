Der Krieg Russlands gegen die Ukraine befeuert die Debatte um die Energieversorgung in Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck hält wenig von längeren...

Vor einer Rechtsextremismuskonferenz ihrer Partei hat die Linken-Chefin dazu aufgerufen, die Gefahr von rechts ernst zu nehmen. In Debatte gehe es zu viel um...

"Peinlich": Keine Debatte nach Selenskyj-Rede im Bundestag An Tag 22 des russischen Kriegs gegen die Ukraine wendet sich Präsident Selenskyj in einem Appell direkt an den Bundestag. Der anschließende Umgang mit...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost