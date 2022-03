Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 9 Stunden



Foo Fighters Drummer Taylor Hawkins ist tot - 10 Substanzen im Blut 00:25 Die Musikwelt trauert um Taylor Hawkins, den Schlagzeuger der mit 12 Grammys ausgezeichneten Rockband Foo Fighters. Der 50-jährige US-Amerikaner war während einer Tournee in Kolumbien am Samstag tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden.