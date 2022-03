In der Türkei treffen sich heute erneut Vertreter aus Moskau und Kiew, um über die Bedingungen für ein Ende der Kämpfe zu sprechen. Eine Übersicht über die...

Der türkische Friedensfahrplan für die Ukraine [premium] Am Dienstag treffen in Istanbul Delegationen aus Moskau und Kiew zusammen. Worüber reden Russland und die Ukraine, und was erhofft sich die Türkei?

DiePresse.com vor 19 Stunden - Oesterreich Auch berichtet bei • ZEIT Online