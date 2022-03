31.03.2022 ( vor 5 Stunden )



Die Moral der russischen Armee ist nach Geheimdienstberichten am Boden. Doch Russland gleicht dies durch immer brutalere Angriffe aus. Der ukrainische Präsident glaubt daher nicht an den Friedenswillen Moskaus und rechnet in den kommenden Tagen mit schweren Kämpfen um den Donbass. Ein Überblick. 👓 Vollständige Meldung