Afghanistan: Frauen protestieren in Kabul gegen Schulverbot für Mädchen Auflehnung gegen die Taliban: Demonstrantinnen gehen in der afghanischen Hauptstadt für Bildungsfreiheit auf die Straße. Seit Monaten erhalten Mädchen in dem...

Spiegel vor 6 Tagen - Top





Ukraine-Krieg: Putin unterschreibt weiteres Gesetz gegen "Fake News" Moskau (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein weiteres Gesetz gegen die Verbreitung angeblicher Falschnachrichten in Kraft gesetzt. Geld- oder...

t-online.de vor 6 Tagen - Welt