Joe Kicrows® genesen 📌impferpresst📌 💙🇦🇹🇮🇱 RT @vilimsky : Ungarn-Wahl: Viktor Orban steht vor seiner fünften Amtszeit. "Es ist ein riesiger Sieg, so riesig, dass man ihn sogar vom Mon… vor 10 Minuten

Jochen Domnick "Peremoha Ukrayiny" RT @lange_tobias_hh: Viktor #Orban ist deutlicher Sieger in einer demokratischen fairen Wahl in Ungarn. Oh, wait, irgendetwas klingt falsch… vor 11 Minuten