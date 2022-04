04.04.2022 ( vor 7 Stunden )



In der Wirtschaftsmetropole Shanghai herrscht ein strenger Lockdown. Nach massiver Kritik an den Maßnahmen gaben die Behörden jetzt zu, dass infizierte Babys und Kleinkinder aus Familien genommen werden. Von Eva Lamby-Schmitt. 👓 Vollständige Meldung