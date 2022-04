06.04.2022 ( vor 3 Stunden )



Der Bundesgesundheitsminister will die neue Regel zur Quarantäne von Infizierten wieder "einkassieren". Dies kündigte er in einer Talkshow an. Das Signal sei verheerend. Der Bundesgesundheitsminister will die neue Regel zur Quarantäne von Infizierten wieder "einkassieren". Dies kündigte er in einer Talkshow an. Das Signal sei verheerend. 👓 Vollständige Meldung