Die Ukraine benötigt schwere Waffen, um die russische Armee aus großer Entfernung anzugreifen. Nach Informationen von WELT AM SONNTAG hat Kiew der...

EU-Kommissionschefin von der Leyen hat der Ukraine Hoffnung auf einen schnellen Beitritt in die Europäische Union gemacht. Zuvor hatte sie sich ein Bild von...

Ukraine-Krieg – die Lage am Freitag: Von der Leyen: Die Ukraine gehört zur europäischen Familie Von der Leyen versprach bei ihrem Besuch bei Selenskyj in Kiew Tempo beim Eintritt der Ukraine in die EU. Und: Deutschland will vom Krieg betroffene Firmen...

wiwo.de vor 1 Tag - Politik