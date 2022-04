11.04.2022 ( vor 3 Stunden )



In den EU-Institutionen geht die Sorge vor einem Wahlsieg der Populistin um. Luxemburgs In den EU-Institutionen geht die Sorge vor einem Wahlsieg der Populistin um. Luxemburgs Außenminister Asselborn sieht sogar "eine Art politischen Bürgerkrieg" in Frankreich. 👓 Vollständige Meldung