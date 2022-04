12.04.2022 ( vor 2 Stunden )



Über Jahre spielte er in den "Donna Leon"-Krimis mit, arbeitete mit Regisseuren wie Über Jahre spielte er in den "Donna Leon"-Krimis mit, arbeitete mit Regisseuren wie Peter Zadek und Ingmar Bergman zusammen. Michael Degen starb in Hamburg. 👓 Vollständige Meldung