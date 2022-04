Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 15 Stunden



Ukraine-Krieg Tag 48: Steinmeier in Kiew unerwünscht - Euronews am Abend 12.04.22 22:56 In der Ukraine werden immer mehr Tote gefunden, Opfer mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Der deutsche Präsident Frank-Walter Steinemeier ist in Kiew nicht erwünscht. Und Putin gibt sich siegessicher.