20.04.2022

„Die Bundeswehr möchte nicht die Fahrzeuge abgeben, die sie zur Verfügung hat“, sagt Guido Schmidtke. „Man wäre dann nicht mehr in der Lage, die Verpflichtungen an der Nato-Ostflanke zu erfüllen“, so der Militärexperte.