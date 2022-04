24.04.2022 ( vor 4 Tagen )



Keine Feuerpause am orthodoxen Osterfest, auch nicht am Stahlwerk in Mariupol. Wolodymyr Selenskyi bittet den türkischen Präsidenten Erdoğan um Vermittlung. Der Überblick Keine Feuerpause am orthodoxen Osterfest, auch nicht am Stahlwerk in Mariupol. Wolodymyr Selenskyi bittet den türkischen Präsidenten Erdoğan um Vermittlung. Der Überblick 👓 Vollständige Meldung