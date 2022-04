Verteidigung - Ukraine-Treffen in Ramstein: Mehr als 20 Länder nehmen teil Washington (dpa) - Mehr als 20 Länder haben nach US-Angaben bislang ihre Teilnahme an der Ukraine-Konferenz zugesagt, die am kommenden Dienstag auf dem...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland





Ukraine-Treffen in Ramstein: Mehr als 20 Länder nehmen teil US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat zu einer Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt eingeladen - 20 Länder haben nun kurzfristig zugesagt. Was ist das...

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost