01.05.2022 ( vor 14 Stunden )



Der Kampf um den Donbass wird mit enormer Gewalt geführt. Kleine Dörfer in der „ukrainischen Schweiz“ bekommen jetzt die Quittung für Russlands Niederlage vor Kiew. Unsere Reporter sind an der Front und zeigen, worauf es für die Ukraine in den nächsten Tagen ankommt. 👓 Vollständige Meldung