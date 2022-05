03.05.2022 ( vor 1 Stunde )



Die Deutsche Post steuert dank einer starken Entwicklung in der Frachtsparte weiter auf Wachstumskurs. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres hat sie an ihr Rekordjahr 2021 anknüpfen können.