04.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Nicht alle Mitgliedstaaten unterstützen den EU-Vorschlag zu neuen Sanktionen. Im Asow-Stahlwerk in Mariupol sind noch 30 Kinder eingeschlossen. Der Überblick am Abend Nicht alle Mitgliedstaaten unterstützen den EU-Vorschlag zu neuen Sanktionen. Im Asow-Stahlwerk in Mariupol sind noch 30 Kinder eingeschlossen. Der Überblick am Abend 👓 Vollständige Meldung