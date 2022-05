Kriminalität: Dating-App-Serienmörder - Angst bei Schwulen in Nordspanien Bilbao (dpa) - Furcht und Unsicherheit machen sich dieser Tage in Bilbao im Norden Spaniens breit. In der baskischen Metropole, die mit ihren hippen Pintxo-Bars,...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt