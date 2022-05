Verdi ruft zum dritten Mal in dieser Woche Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks auf. Aber anders als beim Kita-Personal soll es für...

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat Verdi Sozialarbeiter und Erzieher zum Warnstreik aufgerufen. Am Montag streiken Mitarbeiter von Fördern und...

Verdi ruft wieder zu Warnstreiks bei Amazon auf An mehreren Amazon-Standorten in Deutschland sollen die Beschäftigten erneut die Arbeit niederlegen. An manch einem Standort soll der Warnstreik sogar mehrere...

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Wirtschaft