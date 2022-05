12.05.2022 ( vor 6 Stunden )



Wegen der Mitnahme ihres Sohnes in einem Regierungshelikopter steht Verteidigungsministerin Lambrecht in der Kritik. Das ist nicht ihr erster Skandal. Konsequenzen muss sie offenbar trotzdem keine fürchten. Warum? Von Moritz Rödle.