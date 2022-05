"Tragischer Meilenstein": Eine Million Corona-Tote in den USA

12.05.2022 ( vor 8 Stunden )



US-Präsident Biden spricht von einem "tragischen Meilenstein": Seit Pandemie-Beginn sind in den USA mehr als eine Million Menschen an Corona gestorben. Damit sind die USA das mit Abstand am schlimmsten betroffene Land. US-Präsident Biden spricht von einem "tragischen Meilenstein": Seit Pandemie-Beginn sind in den USA mehr als eine Million Menschen an Corona gestorben. Damit sind die USA das mit Abstand am schlimmsten betroffene Land. 👓 Vollständige Meldung