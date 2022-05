16.05.2022 ( vor 7 Stunden )



In Garching ist ein 38 Jahre alter Boxer in einem Kampf zusammengebrochen. Die Polizei rückte an und berichtet von Behinderung der Rettungskräfte, Teilnehmer der Veranstaltung widersprechen. Der Sportler starb. 👓 Vollständige Meldung