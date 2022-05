Olaf Scholz hat sich zum historischen Datum 8. Mai an die Nation gewandt. Die Presse kommentiert den Auftritt des Kanzlers. „Scholz wird nicht alle...

Der Bundeskanzler will russische Öl- und Gaseinfuhren auf null bringen. Embargos aber dürften "uns nicht mehr schaden als Russland" und keine deutschen...

Meinung: Der Kanzler will nicht länger zögern Deutschland unterstützt die Ukraine ohne Wenn und Aber. Auch mit noch mehr schweren Waffen. Olaf Scholz bezieht in seiner Rede an die Nation klar Stellung und...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Top