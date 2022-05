Säkularius Ringtausch Deutschland liefert sage und schreibe ganze 15 Leopard-Panzer an Tschechien, das wiederum alte Panzer (d… https://t.co/uWi6TN98MO vor 7 Minuten the Real Psycho 🇺🇦 Der Kanzler hält Wort! https://t.co/qfn5VgPLo2 vor 14 Minuten BK Wo die das ganze alte Zeug finden? Bin gespannt wann und ob sie fh70 finden. Könnten die UA auch brauchen. Ringta… https://t.co/MTBBeX24p9 vor 18 Minuten snearch RT @derspiegel: Deutschland wird Tschechien 15 »Leopard«-Panzer aus Industriebeständen an die Ukraine liefern. Im Rahmen des Ringtausches s… vor 31 Minuten ManufactureNews Deutschland liefert 15 Panzer an Tschechien - Ringtausch zugunsten der Ukraine https://t.co/h7kKlQijuP #production #manufacturing vor 58 Minuten Marcus Müller 🇩🇪🇪🇺🇺🇦 RT @SPIEGEL_alles: Deutschland wird Tschechien 15 »Leopard«-Panzer aus Industriebeständen an die Ukraine liefern. Im Rahmen des Ringtausche… vor 1 Stunde