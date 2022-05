Alexander New post (Rebekah Vardy gegen Coleen Rooney: Schlammschlacht zweier Fußballerfrauen) has been published on… https://t.co/yJz0RcmIOX vor 1 Tag Franz W.Winterberg (S+) Schlammschlacht zweier Fußballerfrauen vor Gericht: »Sie wird dir trotzdem in die Haare scheißen«… https://t.co/E04uEGo31I vor 2 Tagen DER SPIEGEL Hat Rebekah Vardy private Informationen von Coleen Rooney weitergegeben? Im verstörenden Promiprozess geht es um On… https://t.co/5y0nNySVQk vor 2 Tagen SPIEGEL Schlagzeilen Rebekah Vardy gegen Coleen Rooney: Schlammschlacht zweier Fußballerfrauen https://t.co/3YkX99oHN2 vor 2 Tagen SPIEGEL Schlagzeilen Rebekah Vardy gegen Coleen Rooney: Schlammschlacht zweier Fußballerfrauen https://t.co/3YkX99GiEA vor 2 Tagen