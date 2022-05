20.05.2022 ( vor 5 Stunden )



Die umstrittene SPD-Politikern will nach eigenen Worten ihre Aufgabe als Verteidigungsministerin weiter erfüllen. Sie habe in "sehr kurzer Zeit sehr viel umgesetzt". Die umstrittene SPD-Politikern will nach eigenen Worten ihre Aufgabe als Verteidigungsministerin weiter erfüllen. Sie habe in "sehr kurzer Zeit sehr viel umgesetzt". 👓 Vollständige Meldung