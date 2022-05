Zum achten Mal gewann Olympique Lyon am Samstag die Champions League der Frauen. Trotz der gewissen "Routine" war der Jubel beim französischen Meister groß -...

Ada Hegerberg stieß mit einem Boykott eine Entwicklung im Fußball der Frauen an – und drohte dort den Anschluss wegen Verletzungen selbst zu verpassen. Jetzt...

Der deutsche Kader für die Spiele in der Nations League sind bekannt. Bundestrainer Hansi Flick setzt auf acht Bayern-Profis und zwei Spieler von Borussia...

Ein Traumtor zum Auftakt, Ada Hegerberg in Topform: Die Spielerinnen von Olympique Lyon sind die Fußball-Königinnen von Europa. Im Finale stand das hoch...

Sevilla (dpa) - Nach dem Triumph von Eintracht Frankfurt in der Europa League stellt die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison erstmals fünf Starter in...