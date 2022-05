Tribute2Hemiunu Unglaublich, dass die FDP den schwarzen Peter bekommt. Die steigende Inflation kommt von explodierenden Energieprei… https://t.co/HdN3hj7W67 vor 3 Minuten KonDes Regierung unter Preisschock https://t.co/ynFSfwQhTr Tja Lindner Reden kann jeder nun mal in der Regierung zu sitze… https://t.co/7icoQrBVJo vor 2 Stunden Roland Kaiser RT @Franxsfrank: Lindner freut sich über explodierende Steuereinnahmen auf Kosten der Bevölkerung: „Regierung unter Preisschock via @welt h… vor 2 Stunden meehMett RT @The_ElSupremo: Waren es nicht die #Grünen, die landauf und landab erzählt haben, dass #Lebensmittel zu günstig seien? Die #Supermärkte… vor 2 Stunden Steini RT @The_ElSupremo: Waren es nicht die #Grünen, die landauf und landab erzählt haben, dass #Lebensmittel zu günstig seien? Die #Supermärkte… vor 2 Stunden Dirk Fry RT @June22133646: Bla bla bla, dass ist alles von unserer #Ampelkoalition so eingefädelt und dem Russen schiebt man es in die Schuhe! Was m… vor 2 Stunden