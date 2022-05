23.05.2022 ( vor 4 Stunden )



Nach Fällen in Berlin und Bayern sind nun auch in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg Affenpocken -Infektionen nachgewiesen worden. Die Bundesregierung wird sich wohl schon am Dienstag zu möglichen Maßnahmen äußern. 👓 Vollständige Meldung