23.05.2022 ( vor 1 Woche )



Ukraines Präsident Selenskyj sagt, Russland will die größtmögliche Zerstörung in seinem Land. Moskaus Raketen zerstören Bahngleise im Osten der Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog. Ukraines Präsident Selenskyj sagt, Russland will die größtmögliche Zerstörung in seinem Land. Moskaus Raketen zerstören Bahngleise im Osten der Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog. 👓 Vollständige Meldung