Die Virusvariante BA.5 sorgt für die höchste Inzidenz in Europa. In den Spitälern werden wieder mehrere Tausend Menschen wegen Covid-19 behandelt. Doch die...

Portugal diskutiert erneute Maskenpflicht In Portugal steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder stark an. Die Inzidenz könnte in den kommenden Tagen auf 4000 steigen, warnen Virologen.

Tagesspiegel vor 2 Tagen - Welt