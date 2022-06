03.06.2022 ( vor 2 Stunden )



Am heutigen Freitag dauert der Krieg in der Ukraine 100 Tage an. Viele Gebäude, ganze Stadtteile wurden zerstört, Mütter, Väter, Söhne und Töchter verloren ihr Leben. Der Krieg, den der russische Staatschef begann, dokumentiert in Bildern. 👓 Vollständige Meldung