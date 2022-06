French-Open-Siegerin Iga Swiatek: Das Frauentennis hat eine neue Überfigur

Italien fordert neue EU-Migrationspolitik Die Zahl der Geflüchteten, die über das Mittelmeer nach Italien kommen, ist gestiegen. Innenministerin Lamorgese will die Menschen in der EU in Zukunft anders...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt





Analyse - Hartz IV ohne Sanktionen: Statt 3,6 Millionen Menschen aufzugeben, gäbe es eine bessere Lösung Die Koalition hat beschlossen, Hartz-IV-Empfänger zu unterstützen, auch wenn sie sich nicht um eine neue Arbeit bemühen. Die Regelung aus Coronazeiten gilt...

Focus Online vor 5 Tagen - Finanzen