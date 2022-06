Gnumpf #IchHabeMitgemacht #IchHabeNICHTMitgemacht RT @T0xic_Head: Das ist die Lösung ☝️😬 Selenskyi sanktioniert einfach alle russischen Soldaten und verbietet ihnen die Einreise in die Ukra… vor 11 Minuten Thom. RT @T0xic_Head: Das ist die Lösung ☝️😬 Selenskyi sanktioniert einfach alle russischen Soldaten und verbietet ihnen die Einreise in die Ukra… vor 15 Minuten Stefania Falone Sanktionen gegen reiche Russen treffen auch Europas Firmen via @sz https://t.co/Kj4Y2U5UzB vor 19 Minuten Johannes Normann RT @T0xic_Head: Das ist die Lösung ☝️😬 Selenskyi sanktioniert einfach alle russischen Soldaten und verbietet ihnen die Einreise in die Ukra… vor 21 Minuten Ulli Hahn RT @T0xic_Head: Das ist die Lösung ☝️😬 Selenskyi sanktioniert einfach alle russischen Soldaten und verbietet ihnen die Einreise in die Ukra… vor 30 Minuten Behindthescenes RT @T0xic_Head: Das ist die Lösung ☝️😬 Selenskyi sanktioniert einfach alle russischen Soldaten und verbietet ihnen die Einreise in die Ukra… vor 31 Minuten