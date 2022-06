Raimund NR RT @faznet: Guten Morgen! Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in einem Interview ausdrücklich von Ex-Kanzler und Russland-… vor 6 Minuten 🔴Elke Martin RT @tagesschau: Steinmeier kritisiert Schröder für Geschäftsbeziehungen https://t.co/dmdCwCutY5 #Steinmeier #GerhardSchröder #Kritik #Russl… vor 19 Minuten Fairwesen RT @faznet: Guten Morgen! Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in einem Interview ausdrücklich von Ex-Kanzler und Russland-… vor 50 Minuten W.Bruns ……. sagte Steinmeier. Er habe ihm ( Schröder) dieses Jahr auch nicht zum Geburtstag gratuliert.(FAZ) Diesen Zusatz… https://t.co/9soLf5pqDa vor 1 Stunde Kara Ben Nemsi🇪🇺 RT @faznet: Guten Morgen! Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in einem Interview ausdrücklich von Ex-Kanzler und Russland-… vor 1 Stunde Deutschland Germany Bundespräsident Steinmeier kritisiert Schröder für Geschäftsbeziehungen zu Russland https://t.co/Mq4O5NZXcm https://t.co/933efofbFD vor 1 Stunde