Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 4 Stunden



Sonderzug nach Kiew: Macron, Scholz und Draghi auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt 00:40 Ein Besuch mit hohen Erwartungen vor allem an den immer wieder von Kiew wegen seiner Zögerlichkeit kritisierten Bundeskanzler. DIe italienische Zeitung "la Reppublica" berichtet am Morgen von einer gemeinsamen Zugfahrt nach Kiew.