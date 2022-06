Roswitha Hanowski Arktis Eisbären können sich an Klimawandel anpassen Weil die Schollen schmelzen, sind Eisbären extrem von der Erder… https://t.co/jLRPNtnP3o vor 6 Stunden Gunther Schnabl Eisbären können sich an Klimawandel anpassen - Wissen - https://t.co/XDQwXfX67C https://t.co/C51VxV8THQ vor 15 Stunden Klaus-D. Sedlacek Arktis: Eisbären können sich an Klimawandel anpassen https://t.co/Ws4WatLqLT vor 16 Stunden Klaus-D. Sedlacek Arktis: Eisbären können sich an Klimawandel anpassen https://t.co/9bYzFex5MI vor 16 Stunden 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Arktis: Eisbären können sich an Klimawandel anpassen » Weil die Schollen schmelzen, sind Eisbären extrem vom Kli… https://t.co/FCKtWvWxI0 vor 16 Stunden Deutsch-Werden.de Arktis: Eisbären können sich an Klimawandel anpassen https://t.co/6CFqguX5B5 vor 17 Stunden