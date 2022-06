26.06.2022 ( vor 3 Tagen )



Die Bundesregierung will ermöglichen, dass Flughäfen Hilfskräfte aus dem Ausland befristet einstellen können. So soll Chaos in der Hauptreisezeit vermieden werden. 👓 Vollständige Meldung